Barragem do Caia em Elvas efetua descargas pelo 2.º ano consecutivo

Contactado pela agência Lusa, João Ramalho, da Associação de Beneficiários do Caia (ABCAIA), indicou que as descargas de superfície foram iniciadas pelas 10:30, tendo esta medida sido comunicada às populações dos concelhos de Elvas e Campo Maior, através da página de Internet da entidade.

Recordando que a "última vez" que se tinham efetuado descargas nesta albufeira foi "em janeiro de 2023", João Ramalho afiançou que, com a situação atual, as campanhas agrícolas "estão asseguradas pelo menos até 2025".

Graças à chuva que tem caído nos últimos tempos, a albufeira atingiu os 98,62% da sua capacidade de armazenamento, o que corresponde a mais de 187,3 milhões de metros cúbicos (m3) de água, segundo informações que constam do `site` da ABCAIA, consultado pela Lusa.

A Barragem do Caia foi construída em 1963 e tem capacidade para armazenar 190 milhões de m3 de água, abastecendo os concelhos de Elvas, Campo Maior, Arronches e Monforte, todos do distrito de Portalegre, além de servir para a agricultura.

Depois de ser descarregada e libertada desta albufeira, a água vai seguir o seu trajeto pelo rio Caia, entrando a seguir no curso do rio Guadiana, após o que culminará na Barragem do Alqueva.

No mesmo distrito alentejano, também as barragens do Maranhão (Avis) e de Montargil (Ponte de Sor) estão com uma situação positiva, devido à chuva que tem caído, e já tiverem de efetuar descargas este ano, disse à Lusa José Núncio, da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia (ARBVS).

E estas duas albufeiras "podem vir a ter novas descargas a qualquer momento, se continuar a chover assim", assinalou o responsável, indicando que estão asseguradas as campanhas agrícolas "deste ano e do ano que vem".

A barragem do Maranhão está hoje com 95% da sua capacidade de armazenamento, enquanto a de Montargil atingiu os 100%, segundo a página de Internet da ARBVS.

A Câmara de Marvão, igualmente no distrito de Portalegre, informou que, esta semana, foi realizada uma descarga de fundo na Barragem da Apartadura, com o objetivo de baixar o caudal de água armazenada.

De acordo com informação recolhida pelo município junto do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, esta barragem tinha atingido, no final do mês de janeiro, a sua capacidade máxima, 7,4 milhões de m3 de armazenamento de água.

A Barragem da Apartadura abastece os concelhos de Castelo de Vide, Marvão e Portalegre.