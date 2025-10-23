Base das Lajes. Governo está a avaliar soluções para reduzir impacto de salários em atraso





Os trabalhadores portugueses ao serviço das Feusaçores - forças norte-americanas destacadas na Base das Lajes, na ilha Terceira - são pagos quinzenalmente. Mas na última quinzena, paga a 17 de outubro - não receberam o equivalente a 24 horas de trabalho, relativas ao período entre 01 e 04 de outubro.

Em causa está a introdução de uma suspensão temporária e não remunerada aplicável a funcionários públicos norte-americanos na sequência da paralisação parcial da administração americana por não ter sido aprovado o orçamento dos EUA. que foram informados de que não receberão qualquer montante na próxima segunda-feira, dia em que deveria ser pago o próximo salário. Os Ministérios da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros reconheceram esta quinta-feira o impacto da paralisação da administração Trump nos trabalhadores portuguesesque

"O Governo português é alheio à descrita situação, mas obviamente está preocupado com o impacto decorrente desse atraso nos trabalhadores afetados e respetivas famílias", adiantam.





Numa carta enviada no dia 15 ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima, apelou a que o Governo ativasse todos os canais diplomáticos disponíveis para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais e salariais relativas aos trabalhadores portugueses civis na Base das Lajes.





Dia em que a Assembleia Legislativa dos Açores aprovou uma resolução que reclamava a regularização imediata dos salários em atraso dos trabalhadores portugueses ao serviço das Feusaçores.





c/ Lusa

