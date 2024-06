BCE avisa que bancos portugueses devem estar atentos aos riscos climáticos

Foto: Wolfgang Rattay - Reuters

O alerta da presidente do Conselho de Supervisão do BCE deixado foi deixado durante uma reunião em Lisboa.



Claudia Buch disse que o BCE está muito atento ao tema do ambiente e avisou que se os bancos não ponderarem estes riscos devidamente podem ficar sujeitos a sanções.



Recentemente, a responsável já tinha dito que, de uma forma geral, as instituições têm feito progressos, mas que ainda precisam de reforçar a gestão dos riscos climáticos e ambientais na hora de conceder créditos.