BCE desce taxas de juro em 25 pontos base

A descida vai refletir-se nos empréstimos em função de o contrato de crédito celebrado ser a três, seis ou 12 meses.

Estas alterações terão efeitos a partir de 18 de setembro.





A primeira redução das taxas de juro aconteceu em junho, quase dois anos depois do início de uma histórica série de aumentos para combater a inflação. Foram dez subidas consecutivas.

Apesar desta descida face à queda da inflação, o Banco Central Europeu não se compromete com uma nova flexibilização monetária.

“Decidimos reduzir a taxa da facilidade de depósito, através da qual orienta a política monetária em 25 pontos base”, afirmou em conferência de imprensa a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.“Com base na avaliação atualizada das perspetivas para a inflação, a dinâmica da inflação subjacente a força da política monetária,”, acrescentou.Segundo a líder do BCE, “os dados recentes sobre a inflação corresponderam, em geral, às expectativas, e as últimas projeções dos especialistas do BCE confirmam as anteriores perspetivas de inflação”.Lagarde explicou ainda que se prevê que a inflação volte a subir na parte final deste ano, “em parte porque as acentuadas quedas anteriores dos preços da energia deixarão de ser registadas nas taxas atuais”., elucidou, garantindo que o BCE fará o necessário para que tal aconteça.“Estamos determinados a assegurar que a inflação regressa rapidamente ao seu objetivo de médio prazo de 2% e vamos manter as taxas suficientemente restritivas o tempo que for necessário para atingirmos este objetivo”, assegurou.