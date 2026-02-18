BCE nega que Lagarde tenha decidido sair antes do final do mandato

A nomeação de Lagarde como presidente do BCE ocorreu depois de Macron e a então chanceler alemã, Angela Merkel, chegarem a um acordo em 2019, referiu o Financial Times na edição de hoje.









c/Lusa

, afirmou o porta-voz numa mensagem enviada à Agência France Presse, desmentindo assim as informações divulgadas hoje pelo jornal britânico.O Financial Times noticiou que a francesa que preside o Banco Central Europeu (BCE) pretende deixar o cargo, de oito anos, antes do fim do mandato.A notícia do Financial Times cita uma fonte próxima de Lagarde, mas que não foi identificada.De acordo com a Agência France Presse, a notícia do Financial Times provocou uma reação no mercado cambial com o euro a cair 0,16%, para os 1,18 dólares.Na liderança do BCE desde novembro de 2019, após ter dirigido o FMI,O presidente francês Emmanuel Macron, que não pode concorrer a um terceiro mandato como chefe de Estado, gostaria de influenciar a escolha do futuro presidente do BCE, num contexto político europeu considerado sensível, acrescentou o Fiancial Times.A líder da extrema direita francesa, Marine Le Pen, lidera as sondagens para as eleições presidenciais.Em caso de impedimento após a condenação em tribunal, o dirigente do partido Rassemblement National (RN), Jordan Bardella pode substituir Le Pen como candidato presidencial em França.O mandato de Christine Lagarde tem sido marcado por uma sucessão de crises, primeiro a pandemia da Covid-19, depois a invasão russa na Ucrânia, o aumento da inflação e pela "guerra" comercial com os Estados Unidos.O BCE chegou a aumentar drasticamente as taxas de juro em 2022, antes de iniciar uma flexibilização a partir de 2024.