Foto: Heiko Becker - Reuters

A presidente do Banco disse numa conferência em Frankfurt, que as decisões estarão sempre dependentes dos dados económicos. Além da inflação, estão também em análise as informações sobre a subida de salários na Zona Euro.



Na última reunião, no início deste mês, o BCE manteve as taxas pela quarta vez consecutiva, com a principal a ficar inalterada nos 4,5%.