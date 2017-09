Partilhar o artigo BCP acusa Banco de Portugal de violar as leis da concorrência no processo de venda do Novo Banco Imprimir o artigo BCP acusa Banco de Portugal de violar as leis da concorrência no processo de venda do Novo Banco Enviar por email o artigo BCP acusa Banco de Portugal de violar as leis da concorrência no processo de venda do Novo Banco Aumentar a fonte do artigo BCP acusa Banco de Portugal de violar as leis da concorrência no processo de venda do Novo Banco Diminuir a fonte do artigo BCP acusa Banco de Portugal de violar as leis da concorrência no processo de venda do Novo Banco Ouvir o artigo BCP acusa Banco de Portugal de violar as leis da concorrência no processo de venda do Novo Banco