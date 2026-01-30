BCP lança soluções financeiras para particulares e empresas

"Com o objetivo de contribuir para a recuperação célere das comunidades afetadas pelas recentes intempéries, o Millennium BCP preparou um conjunto de soluções financeiras destinadas a apoiar os clientes particulares e empresas", anunciou, em comunicado.

As medidas não estão limitadas a um montante máximo, mas apenas à aprovação pelo banco.

Para os clientes particulares do BCP e ActivoBank estão disponíveis medidas como um apoio pontual de tesouraria, sob a forma de moratória do serviço da dívida por três meses e a antecipação do valor das indemnizações a receber pelos clientes de seguros multirriscos no banco, sem comissões e `spread` zero.

Por outro lado, é disponibilizado crédito hipotecário sem comissões e com `spread` zero nos primeiros 24 meses e `spread` bonificado no restante prazo e crédito pessoal, sem comissões e com `spread` zero nos primeiros 12 meses e taxa bonificada no restante prazo.

Já para as empresas com negócios afetados, estão disponíveis medidas como a moratória do serviço da dívida por três meses, a antecipação do valor expectável a receber pelas empresas afetadas, através de linha de crédito empresarial de curto prazo, sem comissões e com `spread` zero e financiamento destinado à recuperação da atividade e reconstrução, com prazo máximo de cinco anos e período de carência de capital de 12 meses, isenção de comissões e taxa de juro com `spread` de 0% para os primeiros 12 meses.

"O Millennium BCP está ao lado dos seus clientes e das famílias portuguesas nestes momentos de inesperadas dificuldades. Para tal, preparámos um plano que contribuirá para que as pessoas e empresas aferradas [...] possam, com a maior rapidez possível recuperar a normalidade das suas atividades", referiu, citado na mesma nota, o presidente executivo do banco, Miguel Maya.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.