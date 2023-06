BdP alerta para duas entidades sem autorização para exercer atividades de crédito

Em duas notas publicadas no seu portal, o BdP alerta que "a suposta entidade que tem vindo a atuar através do site https://www.schelhammercapitalag.com/, e do endereço de correio eletrónico info@schelhammercapitalag.com" e que a entidade que atua através do perfil da rede social Facebook acessível em https://www.facebook.com/mariabraga.financia" não estão abrangidas pelo banco central.

O supervisor diz que qualquer uma destas "não está na presente data, nem nunca esteve, habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão, intermediação e consultoria de crédito".

No caso da suposta entidade que atua no portal https://www.schelhammercapitalag.com/, o banco central chama ainda "a atenção para que não seja confundida com qualquer outra denominação parecida".

O banco central assinala que as atividades de concessão de crédito e as atividades de intermediação e de consultoria relativamente a contratos de crédito "estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las".

O supervisor bancário recordou que a concessão de crédito está reservada às entidades habilitadas a exercê-las, salientando que a lista das entidades autorizadas a concedê-lo, a atuar como intermediários de crédito e a prestar serviços de consultoria pode ser consultada no `site` do BdP.

O Banco de Portugal registou ainda que tem tido conhecimento de esquemas fraudulentos de uso indevido dos nomes de entidades autorizadas.

"Têm chegado ao nosso conhecimento situações em que o nome de entidades autorizadas é indevidamente utilizado por terceiros em esquemas fraudulentos, pelo que, em caso de dúvida, o Banco de Portugal pode ser contactado através do e-mail info@bportugal.pt", concluiu o supervisor.