BEI com valor recorde de 89.000 ME de investimentos em 2024 e quer chegar a 95.000 ME

Segundo os resultados oficiais hoje apresentados em Bruxelas pela presidente Banco Europeu de Investimento (BEI), Nadia Calviño, o grupo comprometeu-se com 89 mil milhões de euros em novos financiamentos no ano passado.

Numa altura de tensões geopolíticas, o BEI duplicou o financiamento de projetos de segurança e defesa para mil milhões de euros em 2024, tendo ainda feito mais investimentos do que nunca para reforçar a segurança energética da UE, mais de 100 mil milhões de euros para infraestruturas novas e modernizadas, tais como redes e interligações, energias renováveis, indústrias de emissões nulas, eficiência e armazenamento.

Do `bolo` total, o BEI alocou cerca de 60% do financiamento total apoia a transição ecológica, a ação climática e a sustentabilidade ambiental, segundo as contas apresentadas pelo banco em Bruxelas.

Para 2025, a estimativa é de chegar a investimentos globais de 95 mil milhões de euros, o que inclui iniciativas de tecnologia, matérias-primas essenciais, gestão da água, eficiência energética das pequenas e médias empresas e uma plataforma específica para promover a habitação sustentável e a preços acessíveis.

Também para 2025 está prevista uma nova duplicação dos montantes alocados à área da segurança e defesa.

Neste tipo de apoios, que surgem após o banco ter alterado a sua estratégia de só apoiar projetos civis, incluem-se a proteção das fronteiras, a mobilidade militar, a desminagem e a descontaminação, o espaço, a cibersegurança, o equipamento antibloqueio, a proteção dos fundos marinhos e das infraestruturas críticas, a investigação e desenvolvimento e os drones (veículos não tripulados).

No que toca ao capital de risco, as contas do BEI dão conta de um valor recorde de oito mil milhões de euros autorizados para este tipo de investimentos.

"Batemos recordes com o nosso financiamento em 2024. Preparámo-nos para apoiar as prioridades da UE neste novo mandato político e desempenharemos um papel ainda mais relevante em 2025, com base no excelente desempenho do grupo BEI para aumentar o nosso impacto, reforçando a segurança e a competitividade da Europa com investimentos estratégicos e ambiciosos", adiantou Nadia Calviño, que é presidente da instituição desde janeiro do ano passado.

O BEI é a instituição financeira da União Europeia, detida pelos seus Estados-membros, que concede empréstimos em condições favoráveis a projetos que contribuem para os objetivos políticos comunitários, como crescimento sustentável, coesão social e territorial, inovação e segurança.

O grupo é pioneiro e um dos maiores emitentes de obrigações `verdes`, alinhando as suas operações com o Acordo de Paris sobre o Clima, de combate às alterações climáticas.