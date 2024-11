Bernardo Ferrão assume direção de informação da SIC e Ricardo Costa integra Comissão Executiva

"A partir de 06 de janeiro, Ricardo Costa assumirá o cargo de `Chief Content Officer` da Impresa, passando a fazer parte da Comissão Executiva do grupo", refere a dona da SIC.

"Como administrador com o pelouro editorial, Ricardo Costa terá responsabilidade sobre os conteúdos do Expresso e da SIC, quer na área de informação, quer na área de entretenimento" e "Bernardo Ferrão assumirá, também nessa data, o cargo de diretor de informação da SIC e de diretor da SIC Notícias, tendo já sido ouvido o Conselho de Redação da SIC", lê-se no comunicado.

Ricardo Costa "é uma das pessoas com melhor visão estratégica sobre o setor e que melhor conhece o grupo, no qual trabalha há 35 anos" e "é por isso natural que, com a entrada em vigor de um novo Plano Estratégico, para o triénio 2025-2027, que reforçará a área editorial na estrutura de governance (...) seja promovido a administrador da Impresa", afirma o presidente executivo (CEO), Francisco Pedro Balsemão, citado no comunicado.

"Contamos com a sua visão, capacidade de liderança e experiência, agora na Comissão Executiva, para continuar a ajudar o grupo", acrescenta.

Bernardo Ferrão, "pelo rigor, pelas provas dadas na gestão de equipas e pela forma como representa os valores da estação e do Grupo, uma casa onde está há 25 anos, é a pessoa certa para assumir a direção de informação da SIC e da SIC Notícias", diz Francisco Pedro Balsemão.

"Estamos convictos de que estas alterações nos aproximarão ainda mais dos nossos espectadores, fortalecerão as nossas marcas e darão continuidade ao respeito pelos princípios jornalísticos que nortearam a criação do grupo", remata o CEO.

Com 56 anos, Ricardo Costa está na Impresa desde 1989, tendo começado na secção de política do Expresso, foi repórter da SIC a partir de 1992, editor de política entre 1998 e 2001, diretor-adjunto de informação desde 2001 e diretor da SIC Notícias a partir de 2003.

Em 2009, passou a diretor-adjunto do Expresso e assumiu a direção da marca de 2011 a 2016. Desde essa altura, era diretor de informação da SIC e diretor da SIC Notícias.

"Toda a minha vida profissional foi feita na SIC e no Expresso, duas marcas com valores editoriais idênticos e que partilham características que as tornam absolutamente distintas no mercado português", afirma Ricardo Costa, citado no comunicado.

"O convite para fazer parte da Comissão Executiva foi recebido com a noção da responsabilidade acrescida e dos desafios que todo o ecossistema enfrenta. Espero, nesta nova fase profissional, fazer com que todos os nossos conteúdos sejam mais vistos, lidos e ouvidos em todos os meios de distribuição e consumo -- numa permanente adaptação aos diferentes públicos -, por forma a robustecer a nossa independência, o valor mais original e perene da Impresa", sublinha o jornalista.

Já Bernardo Ferrão, 48 anos, entrou na redação da SIC em 1999, como jornalista de política e em 2014 passou a editor de política do Expresso, de onde saiu dois anos depois, para assumir o cargo de subdiretor de informação da SIC e da SIC Notícias".

Até agora era diretor-adjunto de informação da SIC e da SIC Notícias.

"Encaro este desafio com grande responsabilidade, com foco no futuro e nas exigentes mudanças no setor e na sociedade. O jornalismo tem de se adaptar sem nunca perder centralidade, rigor e independência. Com enorme talento, a SIC tem sabido manter um posicionamento de referência. Juntos continuaremos esse caminho", salienta Bernardo Ferrão.