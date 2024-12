Biden quer voltar a Angola para percorrer o Corredor do Lobito

O chefe de Estado falava no final de um encontro, em Benguela, com os seus homólogos de Angola, Zâmbia e República Democrática do Congo, em que foi debatida a importância estratégica desta infraestrutura ferroviária e anunciados novos financiamentos, na última etapa da sua visita de 72 horas ao país africano lusófono.

"Vou voltar para andar no comboio, fazer todo o percurso", disse, salientando que andou em comboios toda a vida e aprendeu muito sobre o tema.

"Por isso, vou voltar, quero fazer uma viagem neste comboio, se conseguir", reforçou.

Biden disse que o Corredor do Lobito não é apenas uma linha com carris, mas sim construção de um futuro melhor para que as pessoas tenham mais benefícios e oportunidades e insistiu que "África é o futuro".

O Presidente norte-americano destacou os ganhos de tempo conseguidos em termos de transporte, mais barato e menos poluente, e anunciou um novo financiamento de 600 milhões de dólares (570 milhões de euros), elevando o total de investimentos dos EUA no Corredor do lobito para 4 mil milhões de dólares (3,8 mil milhões de euros).

O investimento internacional no Corredor de Lobito ultrapassou os seis mil milhões de dólares (5,7 mil milhões de euros), incluindo o setor privado, bancos de desenvolvimento regionais e parceiros do G7, adiantou Biden.

Precisamos de continuar a trabalhar juntos para mobilizar mais capital, para erguer mais infraestruturas, exortou o chefe de Estado norte-americano.

Joe Biden terminou hoje a sua visita de 72 horas a Angola em Benguela, de onde regressou esta tarde ao seu país.