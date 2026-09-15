Economia
Bolsa de Lisboa contraria quedas dos principais mercados europeus e fecha no `verde`
A bolsa de Lisboa contrariou as quedas das principais praças europeias ao fechar a sessão de hoje a subir 0,71% para 9.446,63 pontos.
Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, apenas duas terminaram `no vermelho`.
Nas restantes principais praças europeias, o dia foi maioritariamente negativo: o espanhol IBEX-35 caiu 0,05%, o francês CAC-40 perdeu 0,34%, o alemão DAX recuou 0,15% e o britânico FTSE 100 0,37%.