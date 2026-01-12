Bolsa de Lisboa fecha a cair pressionada pela Teixeira Duarte e grupo EDP
A bolsa de Lisboa encerrou hoje com perdas ligeiras, com o PSI a cair 0,31% para 8.494,08 pontos, contrariando a tendência da generalidade das restantes praças europeias, pressionada, sobretudo, pela Teixeira Duarte e pelo grupo EDP.
Das 16 cotadas que fazem parte do índice de referência nacional, nove cotadas fecharam a primeira sessão da semana em terreno negativo, a Ibersol terminou inalterada a cotar nos 9,96 euros e as restantes seis no `verde`.
Nas restantes principais bolsas europeias, o dia foi, regra geral positivo: o alemão DAX subiu 0,57%, o britânico FTSE 100 somou 0,16% e o espanhol IBEX-35 valorizou 0,14%.
Em contrapartida, o francês CAC-40 desvalorizou-se 0,04%.