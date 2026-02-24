Bolsa de Lisboa fecha em alta com grupo EDP a subir mais de 2%

Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, oito empresas fecharam em terreno positivo e as restantes oito no vermelho, num dia em que o PSI tocou um novo máximo desde junho de 2008.

Nas restantes principais praças europeias, o espanhol IBEX-35 caiu 0,54%, o britânico FTSE 100 caiu 0,04% e o alemão DAX recuou 0,02%, enquanto o francês CAC-40 subiu 0,26%.