Bolsa de Lisboa fecha em baixa numa Europa maioritariamente positiva

Das 16 cotadas que fazem parte do PSI, 10 desceram, quatro subiram e a Galp e a Ibersol ficaram inalteradas em, respetivamente, 14,40 euros e 9,90 euros.

A liderar as descidas ficou a Teixeira Duarte, que cedeu 3,32% para 0,64 euros.

No resto da Europa, Londres progrediu 0,24%, Frankfurt 0,23% e Madrid 0,14%, enquanto Paris baixou 0,21%.