Bolsa de Lisboa fecha na `linha de água` sustentada pelo grupo EDP e BCP

Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, sete fecharam em terreno positivo, oito em terreno negativo e os CTT terminaram inalterados a cotar nos 6,55 euros.

Nas restantes principais praças europeias, o francês CAC-40 subiu 0,27%, o alemão DAX avançou 0,08% e o espanhol IBEX-35 somou 0,05%. Em contrapartida, o britânico FTSE 100 caiu 0,07%.