Economia
Bolsa de Lisboa fecha no `verde` com BCP a liderar ganhos
A bolsa nacional fechou hoje no `verde`, com o PSI a subir 0,21% para 9.704,60 pontos, impulsionada pelo BCP e com a Galp Energia e as construtoras Teixeira Duarte e Mota-Engil a travarem ganhos mais expressivos.
Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, sete terminaram a última sessão da semana com ganhos, oito com perdas e a Navigator terminou inalterada, a cotar nos 3,25 euros.
Nas restantes principais praças europeias, o espanhol IBEX-35 subiu 0,65%, o alemão DAX somou 0,56% e o britânico FTSE 100 valorizou-se 0,14%, em contrapartida o francês CAC-40 caiu 0,04%.