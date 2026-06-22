Bolsa de Lisboa fecha no `verde` com Teixeira Duarte a subir mais de 6%

Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, nove fecharam em terreno positivo e as restantes sete no `vermelho`.

Nas restantes principais bolsas europeias, o espanhol IBEX-35 subiu 1,01%, o britânico FTSE 100 somou 0,72%, no dia em que primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se demitiu, e o alemão DAX valorizou-se 0,62%. Já o francês CAC-40 recuou 0,25%.