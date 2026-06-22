Economia
Bolsa de Lisboa fecha no `verde` com Teixeira Duarte a subir mais de 6%
A bolsa de Lisboa fechou hoje em terreno positivo, com o PSI a subir 0,72% para 9.168,22 pontos, impulsionada pelos ganhos de mais de 6% da Teixeira Duarte e de mais de 2% da EDP Renováveis.
Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, nove fecharam em terreno positivo e as restantes sete no `vermelho`.
Nas restantes principais bolsas europeias, o espanhol IBEX-35 subiu 1,01%, o britânico FTSE 100 somou 0,72%, no dia em que primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se demitiu, e o alemão DAX valorizou-se 0,62%. Já o francês CAC-40 recuou 0,25%.
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