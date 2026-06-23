Economia
Bolsa de Lisboa fecha no `vermelho` com EDP Renováveis a liderar quedas
A bolsa de Lisboa fechou hoje em terreno negativo, com o PSI a cair 0,34% para 9.136,73 pontos, acompanhando a tendência das restantes praças europeias, num dia em que a EDP Renováveis liderou as quedas.
Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, 10 fecharam em terreno negativo e as restantes seis no `verde`.
Nas restantes principais praças europeias, o alemão DAX caiu 0,98%, o francês CAC-40 cedeu 0,71%, o espanhol IBEX-35 recuou 0,34% e o britânico FTSE 100 desvalorizou-se 0,09%.