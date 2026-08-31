Bolsa de Lisboa fecha perto da linha da `linha de água` sustentada pela Galp

Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, quatro fecharam no `verde, 11 no `vermelho` e a REN inalterada a cotar nos 3,51 euros.

Nas restantes principais praças europeias, o dia foi, na generalidade, negativo: o alemão DAX caiu 1,17%, o francês CAC-40 recuou 0,79% e o espanhol IBEX-35 caiu 0,34%, enquanto o britânico FTSE 100 avançou 0,29%.