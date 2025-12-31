Bolsa de Lisboa fechou inalterada mas valorizou 29% em 2025
A bolsa de Lisboa fechou a última sessão de 2025 na linha de água, com o índice de referência inalterado, mas no conjunto do ano valorizou cerca de 29%.
No conjunto do ano, o PSI valorizou 29,5%, passando de 6.377,26 pontos no dia 31 de dezembro de 2024 para 8.263,65 pontos neste último dia de 2025.
Na sessão de hoje, que fechou mais cedo do que o habitual por ser véspera de feriado, o PSI manteve-se nos 8.263,65 pontos, praticamente inalterado face a terça-feira.
Entre as 16 cotadas do PSI, sete desceram, oito subiram e uma, a Ibersol, ficou inalterada nos 9,90 euros.
A liderar os ganhos ficou a Teixeira Duarte, que subiu 1,92% para 0,64 euros, seguido pela Altri, que avançou 1,01% para 4,50 euros e pela Galp Energia, que somou 0,76% para 14,63 euros.
Já nas quedas, encontra-se a Semapa, que perdeu 2,34% para 20,9 euros, bem como a Sonae, que se desvalorizou 1,35% para 1,61 euros e a Corticeira Amorim, que recuou 0,60% para 6,61 euros.
Pela Europa, o dia foi de quedas. Paris recuou 0,23%, Madrid 0,27% e Londres 0,09%. Já as praças de Milão e Frankfurt estiveram encerradas.