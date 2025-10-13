Economia
Bolsa de Lisboa toca máximos de abril de 2010 com Teixeira Duarte a subir mais de 8%
A bolsa de Lisboa terminou a sessão em alta, com o PSI a subir 0,69% para 8.226,37 pontos, um máximo de 14 de abril de 2010, no dia em que a Teixeira Duarte liderou os ganhos, ao subir mais de 8%.
Das 16 cotadas que fazem parte do índice de referência nacional, oito encerraram em terreno positivo e as restantes oito no `vermelho`.
Lisboa acompanhou o sentimento positivo vivido nas restantes principais praças europeias, num dia em que o alemão DAX subiu 0,60%, o espanhol IBEX-35 somou 0,42%, o francês CAC-40 avançou 0,16% e o britânico FTSE 100 valorizou 0,16%.