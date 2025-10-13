Bolsa de Lisboa toca máximos de abril de 2010 com Teixeira Duarte a subir mais de 8%

Das 16 cotadas que fazem parte do índice de referência nacional, oito encerraram em terreno positivo e as restantes oito no `vermelho`.

Lisboa acompanhou o sentimento positivo vivido nas restantes principais praças europeias, num dia em que o alemão DAX subiu 0,60%, o espanhol IBEX-35 somou 0,42%, o francês CAC-40 avançou 0,16% e o britânico FTSE 100 valorizou 0,16%.