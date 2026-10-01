Bolsa de Nova Iorque negoceia a subir no início da sessão

Pelas 14:47 (hora de Lisboa), o industrial Dow Jones era o único a cair, 0,02% para 50.896,00 pontos, o índice chegou perto dos 55.000 pontos no início de agosto.

O agregado S&P 500 ganhava 0,16% para 7.663,51 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,23% para 26.922,47 pontos.

O petróleo intermédio do Texas (WTI, na sigla em inglês) subia hoje 0,88% para 91,22 dólares por barril, esta manhã os contratos de futuros do WTI para o mês de novembro, que servem de referência nos Estados Unidos, registavam uma subida de 0,80 dólares em relação ao fecho do dia anterior.

Uma das razões para a subida de hoje, segundo a CNBC, é um relatório que indica que as refinarias chinesas suspenderam as exportações de combustível previstas para outubro, o que exerce ainda mais pressão sobre um mercado energético afetado pela guerra no Irão.

A taxa de rendibilidade das obrigações do Tesouro a 10 anos subiu para 5,31%.