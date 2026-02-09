Bolsa de Tóquio regista recorde histórico e fecha com Nikkei a ganhar 3,89%

A vitória nas legislativas este domingo do Partido Liberal Democrático (PLD) da primeira-ministra japonesa conservadora, Sanae Takaichi, levou o Nikkei a avançar 2.110,26 pontos no final da sessão, depois de estabelecer um recorde histórico intradiário de 57.337,07 pontos.

O índice mais amplo Topix, que inclui as empresas da secção principal, as de maior capitalização, cresceu 2,29 %, ou 84,57 pontos, até 3.783,57 unidades.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.