Foto: Pedro A. Pina - RTP

A Bolsa de Turismo de Lisboa vai ter este ano a maior edição de sempre - é essa a expectativa da organização. No dia em que a BTL abre portas, Dália Palma, a coordenadora do evento, lembra que 2023 foi um ano excelente para o turismo em Portugal, e isso vai ter consequências nesta que é a maior feira do sector.