Bolsa de Wall Street arranca sessão mista à espera da Fed

Pelas 14:45 (hora de Lisboa) o índice Dow Jones recuava 0,68% para 49.074,53 pontos, enquanto o agregado S&P 500 avançava 0,26% para 6.968,48 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq subia 0,52% para 23.724,01 pontos.

A Reserva Federal anunciará a sua posição sobre as taxas de juros na quarta-feira e a expectativa é que se mantenham estáveis. A instituição tem vindo a reduzir a principal taxa de juros e indicou que novos cortes podem ocorrer em 2026 para ajudar a fortalecer o mercado de trabalho e impulsionar a economia.

A inflação permanece acima da meta de 2% da Fed e taxas mais baixas podem agravá-la.

A influenciar a negociação estiveram também a divulgação de contas das empresas, sendo que diversas das ações mais influentes de Wall Street também vão apresentar resultados esta semana, incluindo a Meta, Microsoft e Tesla na quarta-feira e Apple na quinta-feira.