Bolsa em Wall Street negoceia mista no início da sessão

Pelas 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,04% para 39.891,61 pontos e o tecnológico Nasdaq crescia 0,06% para 16.754,43 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 5.312,92 pontos, mais 0,09%.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o Dow Jones a ganhar 0,88%.

Rússia e China vão continuar a trabalhar em conjunto para desenvolver as suas indústrias automóveis, face ao aumento das taxas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos sobre carros elétricos chineses, afirmou hoje o Presidente russo, Vladimir Putin.

"Saudamos a cooperação com os amigos chineses no domínio da produção automóvel, onde as empresas chinesas estão a alcançar um sucesso claro e muito óbvio", disse Putin, numa declaração conjunta aos órgãos chineses e russos, após ter reunido com o Presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim.

"Vamos continuar a desenvolver esta cooperação", acrescentou, sublinhando "o impacto negativo de várias sanções e restrições ilegais" no setor.

O apoio do líder russo à indústria automóvel chinesa surge depois de o Presidente dos EUA, Joe Biden, ter acusado Pequim de fazer batota.

Esta semana, Biden quadruplicou as taxas alfandegárias sobre veículos elétricos oriundos da China, de 25% para 100%.