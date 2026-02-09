Bolsa em Wall Street negoceia mista no início da sessão

Pelas 14:45 (hora de Lisboa), O Dow Jones descia 0,37% para 49.932,65 pontos, depois de ter ultrapassado os 50.000 pontos na última negociação.

O S&P 500 seguia o mesmo caminho, caindo 0,36% para 6.907.66 pontos. Apenas o tecnológico Nasdaq subia 0,17% para 23.070,95 pontos.

A vice-primeira-ministra de Taiwan afirmou hoje ser "impossível" transferir 40% da produção de semicondutores da ilha para os Estados Unidos, defendendo que a investigação e desenvolvimento de tecnologias avançadas deve continuar a ser feita em Taiwan.

As declarações de Cheng Li-chiun surgem após o secretário norte-americano do Comércio, Howard Lutnick, ter indicado no mês passado que a Administração do Presidente Donald Trump pretende deslocar para os Estados Unidos cerca de 40% da cadeia de fornecimento de semicondutores de Taiwan, no seguimento de um acordo comercial assinado entre Washington e Taipé.