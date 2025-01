Bolsas chinesas caem depois de Trump ameaçar com subida de taxas alfandegárias

O índice de referência da Bolsa de Valores de Hong Kong, o Hang Seng, caía 1,73% por volta das 13:30 locais (05:30 em Lisboa), pesando especialmente sobre as ações tecnológicas, que estão entre as mais atingidas pelas tensões entre as duas maiores potências mundiais.

Na China continental, as bolsas de Xangai e de Shenzhen estavam também no vermelho à mesma hora, com uma descida de 1% e 0,92%, respetivamente.

"Estamos a falar de uma taxa de 10% com base no facto de eles estarem a enviar fentanil para o México e para o Canadá", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca, na terça-feira.

O líder republicano referiu que falou "no outro dia" com o homólogo chinês, Xi Jinping, e que este lhe disse que não queria essa "porcaria" no país.

No ano passado, foram registadas cerca de 70.000 mortes por consumo excessivo do opiáceo sintético nos Estados Unidos.