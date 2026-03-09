Bolsas europeias abrem com perdas superiores a 2% devido à escalada da guerra

Cerca das 08:25 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 2,40% para 584,34 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 1,66%, 2,40% e 2,67%, respetivamente, enquanto as de Madrid e Milão desvalorizavam 2,88% e 2,66%.

No mesmo sentido, a bolsa de Lisboa cedia, mas mais moderadamente, com o principal índice, o PSI, a cair 1,39% para 8.824,03 pontos.

O petróleo, que está a condicionar os mercados desde o dia da guerra no Médio Oriente entre os EUA e Israel e o Irão, subiu hoje 15% e 47% desde 27 de fevereiro.

O petróleo bruto de referência na Europa, para entrega em maio, subia 15% para 106,86 dólares, contra 92,69 dólares na sexta-feira e mais de 47% que em 27 de fevereiro, antes do início do conflito no Médio Oriente (72,87 dólares).

O petróleo West Texas Intermediate (WIT), de referência nos EUA, para entrega em abril sobe 14% para 107,67 dólares.

Entretanto, os metais preciosos depreciam-se moderadamente.

O preço da onça de ouro, historicamente considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, estava hoje a recuar, com a onça a ser negociada a 5.105,07 dólares, depois de ter terminado num novo máximo de sempre, de 5.417,21 dólares, em 28 de janeiro.

A onça da prata também estava a desvalorizar-se para 83,5769 dólares, depois de ter subido até ao máximo de sempre de 116,6974 dólares em 28 de janeiro.

Wall Street terminou na sexta-feira a vermelho, com o principal indicador, o Dow Jones, a cair 0,94% e o tecnológico Nasdaq a recuar 1,59%.

No mercado de dívida, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha avançavam para 2,889%, contra 2,858% na sexta-feira.

O euro recuava para 1,1548 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1618 dólares na sexta-feira e 1,1980 dólares em 27 de janeiro, um novo máximo desde junho de 2021.