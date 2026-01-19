Bolsas europeias em forte baixa devido às ameaças de sobretaxas de Donald Trump

Cerca das 8h25 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 1,24% para 606,76 pontos.



As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt baixavam 0,38%, 1,20% e 1,42%, enquanto as de Madrid e Milão desvalorizavam 1,04% e 1,58%, respetivamente.



O euro avançava para 1,1623 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1598 dólares na sexta-feira e o novo máximo de quatro anos, de 1,1865 dólares, verificado em 16 de setembro do ano passado.



Donald Trump ameaçou no sábado vários países (Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia) com a imposição de novas tarifas alfandegárias até que "um acordo seja alcançado para a venda completa e integral da Groenlândia".



Esta sobretaxa, de 10%, entrará em vigor a partir de 01 de fevereiro e poderá subir para 25% em 01 de junho, disse Trump.



O Presidente norte-americano tem reiterado a intenção de os Estados Unidos assumirem o controlo da Gronelândia, "a bem ou a mal".



A Gronelândia é um território autónomo sob soberania da Dinamarca, estrategicamente localizado no Ártico, com uma população de cerca de 50 mil pessoas.