Bondalti reage a parecer desfavorável da Ercros a OPA e aponta omissões e incorreções

No relatório, a empresa portuguesa valoriza “o facto de o relatório independente da Evercore, contratada pela própria Ercros, considerar o preço da oferta "justo”, e ainda a posição dos sindicatos que, “enquanto principais representantes dos trabalhadores da Ercros, apoiam a OPA por considerarem que pode contribuir para reforçar a estabilidade, a viabilidade industrial e o futuro dos trabalhadores num contexto complexo, tanto para a Ercros como para a indústria química europeia”. Em 10 de fevereiro, a Comissão Nacional do Mercado de Valores autorizou esta oferta de compra por parte da portuguesa Bondalti, que se propõe pagar em dinheiro um total de 3,505 euros por cada ação da empresa catalã.

Em março de 2024, a empresa química portuguesa Bondalti lançou uma OPA sobre 100% das ações da Ercros, num valor total que ronda os 329 milhões de euros.

Acrescenta ainda que o “comunicado não faz qualquer referência ao relatório favorável à OPA emitido pelas Secções Sindicais Maioritárias da CCOO e da UGT na Ercros”.





manifestaram de forma maioritária a sua opinião desfavorável à OPA, tanto relativamente ao projeto industrial apresentado pela Bondalti como ao preço da oferta; no entanto, não há registo de que tenha havido qualquer votação a este respeito, muito menos de que esta tenha sido rejeitada por uma maioria”, pode ler-se no comunicado de imprensa da Bondalti.





“A Bondalti considera que a Ercros emite um grave juízo de valor ao insinuar que a Ercros ficaria diluída e perderia a sua relevância num conglomerado muito maior cujo negócio principal não é o químico, quando tal não corresponde à realidade. A indústria química tem sido o negócio fundador do Grupo José de Mello desde a sua criação em 1898. Hoje, a Bondalti é um dos líderes europeus em vendas de anilina e o maior produtor ibérico de cloro”, refere a empresa portuguesa no comunicado enviado às redações.



