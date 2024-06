BPF e Bruxelas assinam acordo para desbloquear 3,6 mil milhões de euros para empresas portuguesas

“Com este acordo, o BPF torna-se o primeiro parceiro português de execução do InvestEU”, refere Bruxelas em comunicado.Em declarações aos jornalistas, o ministro da Economia considerou estePedro Reis acredita que o dinheiro chegará “nos próximos meses”, após protocolizadas as operações. “A nossa perceção é que vai ser muito rápido”, afirmou.O ministro vincou ainda que “o sistema financeiro e o Banco Português de Fomento em particular estão muito bem apetrechados e preparados (…) para fazer este dinheiro chegar às empresas”.“O Banco Português de Fomento está a funcionar e este é o melhor exemplo e sinal de que isso está a acontecer.”, acrescentou.

“Objetivos estratégicos”

Segundo a Comissão Europeia, o BPF vai utilizar a garantia da União Europeia para mobilizar investimentos em três das "janelas políticas" do InvestEU: infraestruturas sustentáveis, PME e investimento social e competências.“A garantia vai proporcionar financiamento indireto através de uma Plataforma de Investimento para um vasto leque de entidades dos setores privado e público, centrando-se em vários domínios prioritários do InvestEU, incluindo”, lê-se em comunicado.Estes investimentos, explica Bruxelas.O acordo foi assinado pelo ministro português da Economia, Pedro Reis, e pelo comissário europeu da tutela, Paolo Gentiloni, na sede da Comissão Europeia, em Bruxelas.