Brasil escolhe 10 `startups` para `estágio` de nove meses em Lisboa - APEX

"Nós vamos selecionar 10 empresas `startup` do Brasil, que vão ficar nove meses aqui em Portugal fazendo contactos, e vamos apoiar para ajudar no processo de internacionalização", disse Jorge Viana em declarações aos jornalistas no final da cerimónia do pavilhão do Brasil, que junta quase 400 empresas tecnológicas.

"Estamos implementando 10 empresas que entendemos que têm potencial de se internacionalizar e achamos que Portugal é um belo espaço para isso", acrescentou o responsável, salientando que, para o ano, serão selecionadas outras dez empresas, que terão a possibilidade de aprender com a experiência portuguesa de promoção de startups, que disse ser "um bom exemplo".

O presidente da APEX Brasil afirmou também que uma das áreas de inovação mais importantes é a inteligência artificial e defendeu que o Brasil deve "ter o seu centro de inovação" nesta área.

Jorge Viana, que chegou a Portugal esta manhã vindo da COP30, que decorre nesta e na próxima semana na cidade brasileira de Belém, defendeu ainda que o Brasil pode ser "uma escola para o mundo em termos de sustentabilidade", e argumentou com a melhoria nos indicadores económicos, como a redução do desemprego e da inflação, e as potencialidades em termos de energias renováveis.

"O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, é um grande produtor de alimentos, tem uma das mais invejadas matrizes energéticas de energia renovável", exemplificou, congratulando-se com a maneira como "o país assume protagonismo no mundo, depois da saída do famigerado Governo de quatro anos [de Jair Bolsonaro] e o regresso do Presidente Lula da Silva".

Nesta edição da Web Summit, que decorre até 13 de novembro, encontram-se mais de 70.000 participantes, acima de 2.500 `startups` a exibir os seus produtos e serviços e mais de 1.000 investidores.

A Web Summit começou em Lisboa em 2016 e a sua realização está garantida até 2028.