Brasil prevê recorde de produção de carne suína e de frango em 2025

De acordo com projeções divulgadas na terça-feira, a maior economia latino-americana permanecerá no próximo ano como a segunda maior produtora de carne bovina, depois dos Estados Unidos, a terceira maior produtora de carne de frango, depois dos Estados Unidos e da China e a quarta maior produtora de carne suína

Segundo a previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, em termos de exportações, que atingirão um recorde de 10,1 milhões de toneladas dos três tipos de carne em 2025, o Brasil continuará a ser o maior fornecedor mundial de carne de aves e bovina, e o quarto maior de carne suína.

A produção brasileira de carne de frango crescerá 2,1% em relação a 2024 e chegará a 15,5 milhões de toneladas em 2025, a maior da história do país, de acordo com a Conab.

A produção de carne suína aumentará 1,6%, atingindo um recorde de 5,5 milhões de toneladas.

Já a produção de carne bovina deverá cair para 9,8 milhões de toneladas, a segunda maior da história do país, depois de 2024, que deve chegar a 10,2 milhões de toneladas.

No total, a produção de carne brasileira deverá cair ligeiramente de um recorde de 30,78 milhões de toneladas em 2024 para 30,75 milhões de toneladas em 2025.

A Conab também destacou que o país deixará de ser tão dependente da China para as suas vendas externas de carne. Enquanto as exportações de carne bovina para a China representaram 50% do total em 2023, esse percentual caiu para 44% em 2024.