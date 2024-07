Brasil regista recorde de exportação de café

O volume exportado foi 32,7% superior à temporada anterior e 4% acima do recorde que o país sul-americano alcançou na safra 2020/2021.

Dados divulgados pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) mostram que o volume de negócios no período também foi histórico, atingindo 9.069 milhões de euros, 20,7% superior à temporada anterior.

No primeiro semestre de 2024, o país sul-americano também estabeleceu um novo recorde de exportação de café, com 24,2 milhões de sacas de café vendidas ao exterior, representando uma receita de 4.922 milhões de euros.

As vendas aumentaram 49,6% em relação ao primeiro semestre do ano passado e as receitas 50%.

Só em junho, o Brasil exportou 3,573 milhões de sacas de café, mais 43,8% do que no mesmo mês do ano passado, também um volume histórico para o mês, que teve ainda um volume de negócios recorde.

De acordo com o Cecafé, entre julho do ano passado e o final de junho deste ano, o Brasil exportou café para 120 países.

Os Estados Unidos continuaram a ser o principal comprador do grão brasileiro, com 15% do total exportado. Seguiram-se a Alemanha, a Bélgica, a Itália e o Japão.