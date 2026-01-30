Brasil termina 2025 com a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 14 anos

Trata-se da menor taxa de desemprego desde que o indicador começou a ser medido segundo os critérios atuais, em 2012, e representa menos um ponto percentual face a dezembro de 2024 (6,2%), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No final de dezembro de 2025, o Brasil registava um recorde de 103 milhões de pessoas empregadas, quase 1,2 milhões a mais do que no mesmo período de 2024, e 5,5 milhões de desempregados, um número 17,7% inferior ao do final de 2024.

Segundo o IBGE, a taxa de emprego informal no Brasil caiu de 38,6% no último trimestre de 2024 para 37,6% no mesmo período de 2025.