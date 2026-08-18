Brent ultrapassa 91 dólares e atinge valor mais alto desde início do mês

Às 5h00 de hoje (6h00 hora de Lisboa), o petróleo de referência na Europa subia 0,67% para 91,48 dólares por barril.

Na segunda-feira, quando expirou o prazo para um acordo final entre os EUA e o Irão, o petróleo Brent subiu 2,65%.

Esta subida ocorre no dia em que a agência britânica Maritime Trade Operations informou que um projétil atingiu uma nova embarcação no estreito de Ormuz.

De acordo com um comunicado publicado pela agência britânica no seu site, a embarcação, cuja bandeira não foi identificada, foi atingida "por um projétil desconhecido enquanto transitava para fora" do estreito.