Bruxelas adverte que subida do salário mínimo pode ter impacto negativo no emprego

Lusa22 Nov, 2017, 13:47 / atualizado em 22 Nov, 2017, 13:52 | Economia

Na conferência de imprensa de apresentação do "pacote de outono do semestre europeu", a comissária europeia do Emprego e Assuntos Sociais, Marianne Thyssen, afirmou que, no quadro do pilar dos direitos sociais, o objetivo é "assegurar salários mínimos adequados", mas - ressalvou - desde que salvaguardando o acesso ao trabalho e o incentivo para procurar emprego, alertando para a situação específica de Portugal.



"Sabemos que mais de 20% dos assalariados [em Portugal] ganham o salário mínimo e, neste quadro, uma nova subida do salário mínimo pode prejudicar o emprego de pessoas com baixas qualificações", declarou.

"Desigualdades permanecem altas"

A comissária afirmou então que, em linha com as recomendações da Comissão Europeia do ano passado, "é crucial que Portugal continue a monitorizar de perto o impacto do aumento do salário mínimo, naturalmente em conjunto com os parceiros sociais, e pronto a tomar medidas" se se verificar que a subida do salário mínimo "está a ter efeitos negativos no emprego".



O Governo tem previsto subir o salário mínimo em 2018 para os 580 euros, havendo uma proposta recente do PCP para que suba para os 600 euros.



Marianne Thyssen reconheceu que, a nível das desigualdades salariais, "Portugal está entre os países a vigiar, o que significa que as desigualdades permanecem altas".



"Vemos que em 2016 os rendimentos dos 20% mais ricos da população era 9,5 vezes mais alto do que os rendimentos dos 20% mais pobres, quando a média na Europa é cinco vezes, pelo que temos de estar vigilantes", apontou.