Bruxelas aprova tarifas a aplicar na importação de veículos elétricos a bateria vindos da China

A Comissão decidiu que serão aplicadas por um período de cinco anos a partir da publicação no jornal oficial da União Europeia, o que deve acontecer ainda esta terça-feira ou quarta-feira.



Bruxelas confirma a conclusão de que as importações de automóveis subvencionados provenientes da China são efetivamente uma ameaça de importantes prejuízos à indústria da União. Esta decisão pretende restabelecer condições justas de concorrência, no mercado europeu, com os fabricantes da China que recebem vários subsídios públicos e estatais.

Sem esta medida, admite a Comissão,Outras empresas que cooperarem com Bruxelas pagarão uma sobretaxa de 20,7%, e as que não colaborarem, de 35,3%.Recorde-se que a China já começou investigações ‘anti-’ sobre produtos importados da União Europeia como queijos, carne de porco, produtos lácteos e bebidas espirituosas à base de vinho, incluindo o conhaque, importados da Europa. Por esta razão a Alemanha, a Hungria, a Eslováquia, a Eslovénia e Malta votaram contra o plano fiscal da Comissão que, mesmo assim, foi aprovado.A Comissão Europeia afirma que ainda está disposta a chegar a um acordo com a China nomeadamente sobre o preço mínimo de venda, um valor abaixo do qual os fabricantes chineses não poderiam vender no espaço da União Europeia. As negociações continuam mas não se apresentam fáceis.