Bruxelas corrige dados de Donald Trump sobre défice comercial dos EUA com UE

Citando factos, o porta-voz do executivo comunitário para o Comércio, Olof Gill, lembrou não haver um défice comercial de 350 mil milhões de dólares (335 mil milhões de euros) com os Estados Unidos, como alegou recentemente o Presidente Donald Trump.

"Os factos mostram que a UE tem um excedente no comércio de bens e os EUA têm no de serviços", salientou Gill.

Recusando-se a comentar declarações de Trump, o porta-voz reiterou que a prioridade de Bruxelas é de ter uma relação construtiva com a administração norte-americana e de defender os seus interesses, se necessário.

Segundo dados do serviço estatístico europeu, Eurostat, as exportações de bens da UE para os EUA atingiram, em 2023, os 502,3 mil milhões de euros e as importações 346,5 mil milhões de euros, com um excedente de 155,8 mil milhões para o bloco europeu.

No que respeita às trocas comerciais de serviços, a UE importou 396,4 mil milhões de euros e exportou para os EUA 292,4 mil milhões de euros, em 2023, o que representa um excedente de 104 mil milhões de euros para os Estados Unidos.

O Eurostat não tem ainda dados para o acumulado de 2024.

Na terça-feira o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que os países europeus vão ser sujeitos a tarifas aduaneiras, "a única forma" de os Estados Unidos "serem tratados como devem ser".

"A União Europeia (UE) é muito má para nós. Tratam-nos muito mal. Não aceitam os nossos automóveis nem os nossos produtos agrícolas. De facto, não aceitam muita coisa", disse o Presidente dos Estados Unidos, acrescentando que, por isso, serão alvos de tarifas.