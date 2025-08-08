Bruxelas desembolsa sexto pagamento a Portugal no valor de 1.300 ME

Este montante inclui 851 milhões de euros em subvenções e 485 milhões de euros em empréstimos e foi desbloqueado com base em 32 marcos e metas cumpridos, adianta o executivo, em comunicado.

"Este pagamento não é apenas um número, é a prova de que Portugal esta a executar o PRR de forma eficiente", defende o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, citado em comunicado.

Portugal já recebeu 57% da dotação global do PRR e em 26 de junho foi submetido o sétimo pedido de pagamento à Comissão, que tem o valor de 1.064 milhões de euros, descontando o pré-financiamento.

O Governo adianta ainda que, com a realização de 27 marcos e metas referentes ao sétimo pedido de pagamento, a taxa de execução do PRR subiu para 47%.

O presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal assegurou, em junho, que o oitavo pedido de pagamento do PRR vai ser submetido a Bruxelas ainda este ano.