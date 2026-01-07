Bruxelas disponibiliza mais verbas para a agricultura e desenvolvimento rural

Mas ainda outras novidades desta reunião com os comissários europeus

Mas Portugal quer mais e deixou em cima da mesa algumas propostas

Continuar a dialogar e a negociar com a Comissão Europeia

O acordo com o Mercosul

São passos importantes para o financiamento da agricultura no próximo orçamento comunitário e que ajudam a desbloquear o impasse da assinatura do acordo com o Mercosul.José Manuel Fernandes deixou a reunião desta tarde em Bruxelas satisfeito com as decisões já aprovadas com a comissão europeia.Mesmo assim o ministro da agricultura reforça que estas negociações com a comissão ainda estão no início. O objetivo é insistir para evitar cortes futuros na política agrícola comum.Apesar dos avanços conseguidos nesta tarde, o ministro da agricultura refere queO ministro insiste que "nós temos a ambição de querermos vir a ser contribuintes líquidos na União Europeia. Mas para chegarmos lá, face ao PIB per capita que temos, nós continuamos a precisar de recursos, quer na Política Agrícola Comum, quer na política de Coesão, como é evidente".As decisões desta tarde podem que permitir a alguns países, como a Itália, levantar o bloqueio ao Mercosul que pode ser assinado já na próxima semana.O ministro da agricultura está otimista. "Considero que neste momento estão reunidas as condições. Considero que haverá uma maioria para a aprovação do Acordo Mercosul".A França parece ser ainda o país a levantar mais oposição ao lado da Polónia, por exemplo mas o acordo pode ser aprovado por maioria qualificada, ou seja, por 15 países que representem 65 por cento da população europeia. E se a Itália decidir levantar as questões que antes colocou, o acordo comercial da União Europeia com o Mercosul será assinado já na próxima semana.José Manuel Fernandes reforça que "temos um déficit com o Mercosul, cerca de 500 milhões euros anuais e vamos poder aumentar as nossas exportações no vinho, no azeite, nos queijos. Temos, aliás, com este acordo, 36 denominações de origem protegidas. Para nós é positivo, mas também é positivo para a União Europeia".A assinatura do acordo está marcada para a próxima semana.