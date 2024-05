Bruxelas prolonga por seis meses medidas de crise

Segundo um comunicado, o executivo comunitário aprovou uma alteração ao Quadro Temporário relativo à Crise e à Transição dos Auxílios Estatais, a fim de prorrogar por seis meses certas disposições destinadas a fazer face às perturbações persistentes do mercado, especificamente nos setores da agricultura e das pescas.

Os Estados-membros poderão, assim, conceder montantes limitados de auxílios às empresas nos setores agrícola primário, das pescas e da aquicultura por mais seis meses, até 31 de dezembro.

Os montantes limitados de auxílio, sob qualquer forma, são de até 280 mil euros por empresa ativa no setor primário da agricultura e 335 mil euros para as empresas no das pescas ou da aquicultura até fim do ano, e até 2,25 milhões de euros em todos os outros domínios até 30 de junho.