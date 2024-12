Bruxelas quer contratos escritos com agricultores na cadeia alimentar

O executivo comunitário quer reforçar as regras aplicáveis aos contratos entre agricultores e compradores, tornando, por um lado, os contratos escritos uma obrigação geral e, por outro lado, melhorando a forma como os contratos a longo prazo têm em conta a evolução do mercado e as flutuações dos custos e das condições económicas, segundo um comunicado.

A Comissão Europeia quer ainda que passem a ser obrigatórios os mecanismos de mediação entre fornecedores e compradores e propõe também o reforço das organizações de produtores na cadeia alimentar.

Por outro lado, o executivo comunitário propôs um novo regulamento relativo à aplicação transfronteiras das regras contra as práticas comerciais desleais.

Estas medidas serão agora debatidas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia (UE).

Face ao descontentamento do setor agrícola, afetado pela guerra na Ucrânia, pela subida da inflação e dos combustíveis e por fenómenos climáticos extremos, Bruxelas tem adotado medidas que respondem às exigências dos manifestantes.

Também hoje, a Comissão propôs aumentar para 50 mil euros o limite de auxílios `minimis` que podem ser atribuídos a agricultores sem notificação prévia a Bruxelas, durante três anos.