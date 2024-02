Bruxelas recua em proposta sobre pesticidas para travar bloqueios de agricultores

Bruxelas promete apresentar, depois do verão, outra solução para reduzir os riscos dos produtos químicos fitofarmacêuticos. O anúncio foi feito pela presidente do Executivo comunitário, esta terça-feira, no Parlamento Europeu de Estrasburgo.







Num debate dedicado às conclusões da cimeira extraordinária da semana passada,Os nossos agricultores estão bem cientes disso e deveríamos confiar mais neles".

Ursula von der Leyen quis também demonstrar que tem ouvido as queixas do setor agrícola sobre as apertadas metas ambientais, ao admitir que "enquanto o Conselho Europeu estava reunido, os agricultores de toda a Europa saíram à rua. Muitos deles sentem-se empurrados para um canto, (mas) os agricultores são os primeiros a sentir os efeitos das alterações climáticas".





A presidente da Comissão Europeia admitiu a necessidade de mais diálogo e uma abordagem diferente para alcançar "uma nova proposta muito mais amadurecida com a participação das partes interessadas".



No final do verão, depois de diálogo com o setor agroalimentar, vai ser apresentado um relatório que vai servir de base para a "futura política agrícola" da UE.





Ursula von der Leyen defende que "uma proteção eficaz da natureza deve oferecer incentivos generosos à intervenção. Os agricultores precisam de um argumento comercial válido para as medidas de proteção da natureza e talvez não o tenhamos apresentado de forma convincente”. Ou seja, “é necessário um verdadeiro incentivo que vá para além da mera perda de rendimento e os subsídios públicos podem proporcionar esses incentivos”.