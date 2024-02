Protestos dos agricultores bloqueiam acesso a Valença e estradas em várias regiões de Espanha

De acordo com o Comando de Viana do Castelo da GNR, a marcha iniciou-se pelas 06h30, com os veículos a deslocarem-se entre Cerdal e São Pedro da Torre.Organizada pelo Movimento Agricultores do Norte, a marcha lenta impede a circulação em estradas nacionais e até autoestradas nesta zona junto à fronteira com Espanha.Em declarações à RTP, o porta-voz deste movimento explica que “esta manifestação vai no seguimento das outras manifestações a nível nacional mas foi numa data diferente para conseguirmos juntar-nos aos nossos colegas espanhóis”.O porta-voz diz que a região foi deixada ao abandono pelo Ministério da Agricultura e que o pacote de ajuda de mais de 400 milhões de euros anunciado pelo Governo na semana passada não é suficiente ou então não chega até eles.Fábio Viana deixa a promessa que o protesto que começou esta manhã só vai parar quando forem ouvidos e resolvidas algumas questões.

Protestos em várias regiões de Espanha

A ação desta terça-feira é desenvolvida "em simultâneo com outras ações de protesto desenvolvidas do lado espanhol da fronteira pela Agrupacion Nacional de Agricultores y Ganaderos del Sector Primário".Até ao momento, há notícias de manifestações e bloqueios nas regiões de Madrid, Andaluzia, Castela e Leão, Castela La Mancha, Valência, Catalunha, La Rioja e Aragão.Na sexta-feira passada, as organizações agrícolas de Espanha já tinham anunciado que iriam avançar com os protestos, depois de se terem reunido com o ministro da Agricultura, Luís Planas.As três maiores organizações agrícolas do país (Asaja, UPA - União de Pequenos Agricultores e Ganadeiros e Coordenadora de COAG - Organizações de Agricultores e Ganadeiros) justificaram, num comunicado, que "o setor agrícola na Europa e em Espanha enfrenta uma frustração e um mal-estar crescentes devido às condições difíceis e à burocracia sufocante gerada pela regulamentação europeia".O protesto foi desmobilizado durante a noite e a circulação rodoviária na entrada e saída de Portugal por esta fronteira ficou normalizada.Nas últimas semanas, os agricultores saíram às ruas em vários países da União Europeia a pedido da valorização do setor e da atribuição de mais apoios.A Comissão Europeia já anunciou que vai preparar uma proposta para a redução de encargos administrativos dos agricultores, que será debatida pelos 27 Estados-membros a 26 de fevereiro.

c/Lusa