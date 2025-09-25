Bruxelas saúda EUA por aplicarem limite tarifário acordado com UE com retroativos

"A notificação formal ainda não foi publicada, mas como deverá chegar em breve, permita-me dizer que estamos satisfeitos por, na sequência da reunião entre os presidentes [da Comissão Europeia, Ursula] von der Leyen e [dos Estados Unidos, Donald] Trump em Nova Iorque, a administração dos Estados Unidos ter tomado as medidas necessárias para implementar os compromissos assumidos no acordo-quadro", reagiu o porta-voz do executivo comunitário para a área do Comércio, Olof Gill.

Na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas, o responsável saudou "a redução das tarifas sobre automóveis aplicada retroativamente a 01 de agosto, bem como uma série de isenções tarifárias que entram agora em vigor com efeito retroativo a 01 de setembro".

"Isto inclui medicamentos genéricos, aeronaves e peças e muitos outros produtos, como a cortiça e outros recursos naturais considerados indisponíveis", acrescentou.

Olof Gill salientou que "o compromisso da UE de cumprir todos os compromissos do acordo-quadro, reduzir ainda mais as tarifas e lançar a cooperação em setores estratégicos, nomeadamente o aço, continua em curso".

E precisou que "as discussões prosseguem hoje", numa reunião entre o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

A reação surge depois de Trump e Von der Leyen se terem reunido na terça-feira à margem da assembleia geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Em julho, os dois líderes fecharam, na Escócia, um acordo político para limitar em 15% as tarifas norte-americanas sobre as importações europeias, após vários meses de ameaças de Washington a Bruxelas.

Este acordo comercial entre os maiores parceiros económicos do mundo prevê tarifas norte-americanas de até 15% para a grande maioria dos produtos, incluindo automóveis e produtos farmacêuticos.

Está também prevista uma garantia de limite tarifário para os setores farmacêutico e dos semicondutores e tarifas zero em produtos como aeronaves, cortiça e medicamentos genéricos.