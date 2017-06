Buscas da PJ em escritórios da REN e EDP em Lisboa

RTP 02 Jun, 2017, 14:37 / atualizado em 02 Jun, 2017, 15:22 | Economia

As duas empresas do setor energético confirmaram à Agência Lusa que decorreram, durante esta sexta-feira, diligências por parte das autoridades judiciais nas respetivas sedes, em Lisboa.



“Informamos que a REN continuará, como sempre a colaborar com as autoridades em tudo o que estiver ao seu alcance", adiantou fonte oficial da empresa.





Também a elétrica liderada por António Mexia realçou que está a colaborar com as autoridades.





A SIC Notícias avança que os administradores e presidentes dos conselhos de administração das duas empresas estão também a ser investigados.





O jornal Correio da Manhã refere na edição online que as buscas estão relacionadas com suspeitas de corrupção na venda de licenças para a emissão de gases de carbono.





A TSF avança que que as buscas na EDP estão relacionadas com custos de manutenção do equilíbrio contratual.







(em atualização)